Winter-Wechsel wohl vom Tisch: Adeyemi bleibt laut RB-Sportdirektor Freund vorerst in Salzburg

"Karim wird mit uns die Saison fertig spielen. Er soll die ganze Saison diese Rolle ausfüllen, die er jetzt gerade hat. Das ist ganz klar das Hauptaugenmerk in Karims Kopf und auch in unserem", sagte Freund gegenüber Sky Austria. Neben dem FC Bayern sollen auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Liverpool an dem 19 Jahre alten DFB-Talent interessiert sein. Bei den ganzen Gerüchten behält Freund erstmal die Ruhe. "Was ist schon im Fußball fix. (…) Ich weiß nicht, was passieren müsste, welches Szenario eintreten müsste, dass der Karim nicht die Saison fertig spielt", sagte der RB-Sportdirektor.