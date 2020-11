Winterpause für 1. FC Lok Leipzig, Chemie und Co.? NOFV tagt zur Regionalliga Nordost

Berlin/Leipzig. Drohen in der Regionalliga Nordost Szenen wie in der höchsten italienischen Fußballliga Serie A? Anfang Oktober verbat die örtliche Gesundheitsbehörde dem SSC Neapel nach zwei Corona-Fällen, die Reise zum Auswärtsspiel beim Serienmeister Juventus Turin anzutreten. Die Liga setzte die Partie dennoch an, Juves Spieler erwärmten sich sogar, doch Napoli erschien nicht und verlor die Partie am grünen Tisch 0:3. Anzeige

Eher nicht. Doch auch in der RL Nordost sind sich Verband und Politik (noch) nicht einig. In den fünf Bundesländern der Viertliga-Staffel ist der Trainingsbetrieb gestattet, in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt wäre auch ein Spielbetrieb möglich. Das Land Berlin sieht die Hybridstaffel aus Profi- und Amateurteams jedoch nicht als reine Profiliga an und verbietet Partien. Dennoch setzte letzte Woche der Nordostdeutsche Fußballverband den 4. Dezember als Restart-Termin an.