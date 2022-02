Winterspiele in Peking: Das sind die Olympia-Hoffnungen aus Sachsen

Leipzig. Der Abwärtstrend vom Sommer macht auch vor dem Winter nicht halt. Im Juli und August war Sachsen bei den Olympischen Spielen in Tokio im „Team D“ mit 24 von 438 Athleten vertreten – das sind 5,5 Prozent. Fünf Jahre zuvor waren in Rio noch 31 Athletinnen und Athleten aus dem Freistaat an den Start gegangen. Die drei sächsischen Medaillen in Tokio (ohne Paralympics) bedeuteten einen Nachwende-Negativrekord für Sommerspiele. Anzeige

Und wie ist die Situation vor den Winterspielen in Peking? 11 von 149 deutschen Athletinnen und Athleten haben Startrecht für einen sächsischen Verein – das sind vier Sachsen weniger als 2018 in Südkorea. Der sächsische Anteil entspricht einer Quote von 7,4 Prozent, wobei Wintersport traditionell in deutlich weniger Bundesländern professionell betrieben wird.

Die Qualität der sächsischen Winter-Asse ist indes über jeden Zweifel erhaben, die meisten von ihnen haben international schon reichlich Lorbeer gesammelt. Ein Überblick:



Bobsport: Riesa und Altenberg sind die Haupt-Trainingszentren des weltbesten Bobpiloten Francesco Friedrich und seiner Crew. „Franz“, wie der überragende Mann an den Lenkseilen genannt wird, stammt indes aus Pirna und startet für Oberbärenburg. Im Zweierbob wird der 31-Jährige wie bei der Goldmedaille 2018 in Pyeongchang von Thorsten Margis vom SV Halle angeschoben. Auch der im Vierer gesetzte gebürtige Leipziger Alexander Schüller startet für die Saalestadt und zählt daher nicht offiziell als sächsischer Teilnehmer. Um so mehr jedoch die anderen Ex-Leichtathleten Candy Bauer und Ersatzmann Martin Grothkopp – beide starten wie Friedrich für den BSC Sachsen Oberbärenburg. Da jeder Nominierte erst mal coronafrei bis zum Start durchkommen muss, ist die Ersatzposition diesmal wichtiger denn je. Francesco Friedrich wäre indes nicht zu ersetzen – der Top-Athlet hat sich privat seit Weihnachten strikt isoliert, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Rodeln: Die aus Annaberg-Buchholz stammende Julia Taubitz ist eine heiße Medaillenanwärterin, wenn es am 8. Februar um Gold, Silber und Bronze geht. Gleiches gilt zwei Tage später für die Mixed-Teamstaffel, für die sie sich freilich erst qualifizieren muss. Die dreifache Weltmeisterin hatte 2018 Olympia noch verpasst – doch inzwischen gilt die 25-Jährige vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal als Maß der Dinge auf den schnellen Kufen. Im Januar sicherte sie sich den Gesamt-Weltcup, auch wenn es bei der EM „nur“ zu Platz vier reichte.

Skeleton: Im Einzel erreichte der für Oberbärenburg startende Dresdner Axel Jungk bereits zweimal WM-Silber. Allerdings sehnt der gebürtige Zschopauer im Moment erst einmal seine Abreise nach China herbei. Denn diese verzögert sich für den 30-Jährigen, der sich beim Weltcup-Finale Mitte Januar in St. Moritz mit Corona infizierte und nun vier negative PCR-Tests in Folge braucht, ehe der Olympia-Siebte von 2018 wahrscheinlich am Freitag nachreisen darf. Sein erster Wettkampftag ist der 10. Februar, sogar das erste offizielle Training der Skeletonis am 7. Februar würde der Sachse schaffen. Am Montag wurde bekannt, dass zwei seiner größten Kontrahenten aus Russland wegen einer Infektion nicht teilnehmen.

Nordische Kombination: Er ist nicht nur dreimaliger Olympiasieger und siebenmaliger Weltmeister, sondern auch zu Recht mehrfacher Sportler des Jahres in Sachsen. Die letzte Goldmedaille von Eric Frenzel (33) liegt zwar schon drei Jahre zurück, doch mit seiner Erfahrung gehört der Familienvater vom SSV Geyer immer zu den Favoriten. An seiner Seite hat sich Vereinskollege und Team-Vizeweltmeister Terence Weber (25) gemausert und erstmals für Olympia qualifiziert.

Biathlon: Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann vom WSC Erzgebirge hat vermeintlich ihre besten Jahre hinter sich. Doch wenn die 33-Jährige ihre meist gute Lauf- mit einer tollen Schieß-Tagesform vereinen kann, ist immer mit der in Schlema geborenen Sportsoldatin zu rechnen.

Skilanglauf: Auch Katharina Hennig (25) stammt aus Annaberg-Buchholz und startet seit 2011 für den WSC Erzgebirge. Die beste deutsche Langläuferin besitzt Außenseiterchancen und möchte ihren sechsten Staffel-Platz von 2018 verbessern.

Skispringen: Ihr Bruder Richard kam im Olympiawinter nicht in Schwung, dafür hat sich die aus Breitenbrunn stammende Selina Freitag (20/SG Nickelhütte Aue) erstmals für Olympia qualifiziert. Am Samstag überstand sie eine Schrecksekunde glimpflich, als sie in Willingen einen schweren Sturz hinlegte.