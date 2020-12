Wintersport kompakt: Biathlon-Frauen verpassen Staffel-Podest - Bassino gewinnt Riesenslalom

Die deutschen Biathlon-Frauen sind im zweiten Staffelrennen des Winters um 0,2 Sekunden an einer Podestplatzierung vorbei gelaufen. Hinter Weltmeister Norwegen, Frankreich und Schweden kam das deutsche Quartett mit Maren Hammerschmidt (31), Franziska Preuß (26), Janina Hettich (24) und Schlussläuferin Denise Herrmann (31) beim Weltcup in Hochfilzen am Samstag auf Platz vier. Die Damen-Staffel lag 32,7 Sekunden hinter den Norwegerinnen - nach insgesamt neun Nachladern und einer Strafrunde durch Franziska Preuß. Anzeige

Trotzdem gelang dem deutschen Team eine Wiedergutmachung für die Pleite vor einem Jahr bei dem Weltcup in Tirol. Vor zwölf Monaten waren die DSV-Damen auf Platz zwölf gelaufen und hatten das schlechteste Staffel-Ergebnis einer deutschen Mannschaft überhaupt eingefahren. Beim Staffelauftakt vor einer Woche im finnischen Kontiolathi war das Team Dritter geworden.

Bassino gewinnt zweiten Riesenslalom - Deutsche enttäuschen Skirennläuferin Marta Bassino hat derweil auch den zweiten Weltcup-Riesenslalom der Saison gewonnen. Die italienische Auftaktsiegerin von Sölden setzte sich am Samstag bei Schneetreiben und schwieriger Sicht in Courchevel klar gegen die Schwedin Sara Hector und die favorisierte Petra Vlhova durch. Die nach dem ersten Lauf führende Slowakin verpatze den zweiten Durchgang und verpasste so ihren vierten Saisonsieg. US-Star Mikaela Shiffrin landete mit einem großen Rückstand von 1,70 Sekunden auf die Siegerin nur auf Rang vier. Die drei deutschen Starterinnen Marlene Schmotz, Andrea Filser und Lisa Marie Loipetssperger verpassten allesamt den zweiten Durchgang der besten 30 Fahrerinnen. Nach dem Rücktritt von DSV-Ass Viktoria Rebensburg kam Schmotz als beste Deutsche auf Rang 32. Filser und Loipetssperger landeten auf den Plätzen 38 und 39.



Caviezel jubelt beim Super-G - Sander mit Platz acht zum Speed-Auftakt Beim Super-G der Männer hat sich Mauro Caviezel den Sieg beim ersten Speedrennen der alpinen Ski-Saison gesichert. Der Schweizer feierte am Samstag in Val d'Isere mit 0,10 Sekunden Vorsprung vor dem Norweger Adrian Smiseth Sejersted und dem Österreicher Christian Walder (+0,54) seinen ersten Weltcupsieg überhaupt. Als Bester des deutschen Sextetts landete Andreas Sander beim „Kriterium des ersten Schnees“ mit einem Rückstand von 0,88 Sekunden auf einem guten achten Rang. Der ehemalige Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl wurde 18. Sander war mit seinem Rang in den Top Ten zum Auftakt zufrieden, auch wenn bei schwierigen Bedingungen mit Schneefall auf der leicht verkürzten Strecke sogar noch mehr drin war. „Die Platzierung schaut ganz gut aus, die nehme ich so mit. Aber ich bin nicht zufrieden mit meiner Fahrweise“, sagte der 31-Jährige aus Ennepetal selbstkritisch. „Es war von oben bis unten nicht das Risiko, das ich mir gewünscht habe. Ich bin nicht so gut mit den Schneeverhältnissen zurechtgekommen. Es war ein ganz ordentlicher Start, aber kein guter.“