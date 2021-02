Schnee vor der Haustür nützt den heimischen Ski-Sparten nur wenig

Der Schnee lässt alles in Weiß erstrahlen, beeindruckende Winterlandschaften gibt's derzeit quasi direkt an jeder Ecke. Doch was sich schön ansehen lässt, ist für die Fortbewegung im Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß problematisch. Wie sieht es dagegen in den heimischen Wintersport-Abteilungen aus, die ihren bevorzugten Untergrund quasi direkt vor der Haustür liegen haben?

„Wir sind da ziemlich gebeutelt, aufgrund von Corona ist bei uns alles auf null gestellt“, sagt Ski-Abteilungsleiter Harry Wenzel vom VfB Fallersleben. Der für den Februar geplante Ausflug ins österreichische Rohrmoos war ausgefallen, die Ski-Lifte im Harz stehen still. Im Wolfsburger Stadtwald wurde eine Loipe für Langläufer errichtet, auch diese ist für Wenzel mit seiner Alpin-Ausrüstung nicht wirklich geeignet. „Ich bekomme viele Anrufe von Leuten, die sich eine Ski-Ausrüstung leihen möchten, aber im gesamten Wolfsburger Raum gibt es kein Geschäft, welches Langlauf-Material anbietet“, sagt Wenzel.