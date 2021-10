"Wir funken auf einer Welle": So arbeitet Manager Marcus Mann bei Hannover 96

Wie arbeiten Sie denn als Sportchef? Wie finden Sie heraus, ob Profis charakterlich zur Mannschaft passen?

Anzeige

Ich werfe mein Netzwerk an und versuche, so viele Infos wie möglich einzuholen. Das Sportliche kann man im Stadion oder auf Video sehen. Aber das Menschliche, wie tickt er in der Mannschaft oder wenn es mal nicht so läuft? Kann man sich auf ihn verlassen oder versteckt er sich dann?

Das erfährt man von Leuten, die den Spieler besser kennen. Ich habe auch noch nie einen Spieler verpflichtet, mit dem ich nicht vorher gesprochen habe, zur Not auch am Telefon. Am Schluss muss auch das Bauchgefühl stimmen.