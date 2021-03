"Wir für 30"-Plakat statt Trikot-Aktion: DFB-Team mit weiterem Katar-Protest bei Spiel gegen Nordmazedonien

Zwei Botschaften auf einem Trikot, nun eine weitere auf einem Plakat: Die deutsche Nationalmannschaft hat sich auch vor dem Spiel gegen Nordmazedonien mit Blick auf die Menschenrechtslage im kommenden WM-Gastgeberland Katar positioniert. Anders als gegen Island und Rumänien war diesmal nicht nur die Startelf beteiligt, sondern alle DFB-Profis machten mit. Statt auf Trikots setzte die Mannschaft diesmal auf ein Plakat. Darauf war in Schwarz-Rot-Gold, den Farben der deutschen Flagge, zu lesen: "Wir für 30" - wie schon in Rumänien also ein Hinweis auf die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

DFB-Routinier Toni Kroos, der nach einer Verletzung schon vor dem ersten Spiel gegen Island abgereist war, legte am Mittwoch mit deutlicher Kritik an WM-Gastgeberland Katar nach: In einem mehrere Minuten dauernden Monolog in seinem Podcast Einfach mal Luppen zählte Kroos die aus seiner Sicht schlimmen Arbeitsbedingungen nicht nur an WM-Stadien auf und sprach davon, "dass viele Arbeiter aus Katar aber auch Gastarbeiter aus anderen Ländern da einfach so ein pausenloses Arbeiten haben bei teilweise 50 Grad Hitze". Sie würden "da einfach auch unter mangelnder Ernährung leiden, fehlendes Trinkwasser, was gerade bei den Temperaturen ein Wahnsinn ist", fügte Kroos an und monierte eine "gewisse Gewalt", die "an den Arbeitenden ausgeführt wird".