"Wir haben viele Spieler in Topform": Stimmen zu RB Leipzigs 6:1 bei Hertha

Die Roten Bullen gaben im ersten Durchgang von Beginn an den Ton an, drängten die Hauptstädter in deren Hälfte. In der 9. Minute gab es die erste ernstzunehmende Chance: Nordi Mukiele schoss auf Zuspiel von Christopher Nkunku aber knapp links vorbei. Der nächste Abschluss war dann direkt drin: Yussuf Poulsen wurde im Strafraum angespielt, behauptete den Ball und bediente dann links den freistehenden Benjamin Henrichs, dessen erster Schuss noch von Alexander Schwolow pariert werden konnte. Der Nachschuss mit links war dann drin (20.). Der nächsten guten Torschuss von Dominik Szoboszlai, ein direkter Freistoß, konnte von Schwolow pariert werden (27.). Der erste gefährliche Abschluss der Hausherren, ein direkter Freistoß von Stevan Jovetic, war leichte Beute für Péter Gulácsi (36.). Eine mehr als verdiente Pausenführung für unsere Jungs.

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Das Spiel war nicht so einfach, wie es letztendlich im Ergebnis aussieht und war sehr lange offen. Wir haben viele Chancen im ersten Durchgang nicht verwertet, hätten früher mit zwei Toren führen müssen. Dann kriegen wir nach der Halbzeit das 1:1 und Hertha hätte auch das 2:1 machen können. Am Ende ist das Ergebnis ein bisschen zu hoch - da muss man ehrlich sein. Aber wir haben aber auch richtig aufgedreht im zweiten Durchgang. Das war schon eine gute Leistung. Bis zum 1:1 hatten wir die Kontrolle, dann kommt unser Fehler aus einer eigentlich ungefährlichen Situation und wir verlieren die Kontrolle für zehn Minuten. Wir haben eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft und sind dann ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Unsere mannschaftliche Geschlossenheit macht uns im Moment extrem gut - unabhängig von der Taktik. Die Jungs marschieren und was wichtig ist bei unserer Kadergröße und Qualität, dass wir eine gewisse Mentalität haben, dass die die nicht spielen, es den anderen aber gönnen, und dann wenn sie spielen, sich zerreißen." ©

Die Hertha kam stark aus der Kabine: In der 48. Minute erzielte Jovetic den Ausgleich für den Berliner Sport-Club. Kurz darauf schoss der Montenegriner erst drüber (49.) und scheiterte dann am starken Gulácsi (54.). Die spielentscheidende Szene trug sich dann in der 62. Minute zu: Nkunku wurde in den Strafraum geschickt, wo ihn Marc-Oliver Kempf zu Boden riss: Rot für die Notbremse und ein Elfmeter waren die Folgen. Christo verwandelte den Strafstoß selbst (64.) und erhöhte auf Vorlage des eingewechselten Dani Olmo nur wenig später auf 3:1 (67.). In der 74. Minute stach der Joker dann selbst: Einen Schuss vom ebenfalls eingewechselten André Silva parierte Schwolow noch, Olmo verwandelte dann aber den Nachschuss. Doch noch nicht genug: Amadou Haidara nagelte auf Vorlage von Tyler Adams einen wuchtigen Rechtsschuss links unten in den Knick (81.). Das schönste Tor erzielte aber Yussi: Auf Zuspiel von Edeljoker Olmo überlupfte der Däne aus kurzer Distanz den gegnerischen Keeper zum 6:1. Bereits in der Hinrunde schenkten die Roten Bullen der Alten Dame ein halbes Dutzend an Gegentreffern ein.