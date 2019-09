"Wir müssen Rassismus bekämpfen": Infantino und Rapinoe mit bewegenden Reden bei Weltfußballerwahl

Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen Rassismus-Skandale im italienischen Fußball. Vor allem Romelu Lukaku und Kalidou Koulibaly wurden immer wieder aufgrund ihrer Hautfarbe beleidigt. Das bringt Infantino in Rage. "Wir müssen das klar so sagen. Wir müssen ‚nein‘ zu Rassismus sagen – im Fußball und in der Gesellschaft. Wir müssen auch danach handeln. Wir müssen Rassismus bekämpfen – in Italien und in der Welt."