"Wir packen uns nicht in Watte": Die Stimmen zum Spiel von Dynamo Dresden in Haching

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Markus Kauczinski (Trainer SG Dynamo Dresden): "Wir werden analysieren, was falsch gelaufen ist. Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen. Statt so weiter zu spielen, sind wir immer nervöser geworden. Die Kontrolle, die wir eigentlich hatten, haben wir aus der Hand gegeben. Das darf uns so nicht passieren. Wir haben die Möglichkeiten gehabt, haben bis zum Sechzehner gut gespielt. Unterhaching hat heute sehr gut verzeichnet. Wir packen uns nicht in Watte, nach dem letzten Spiel gegen Rostock war ich nicht zufrieden. Deswegen habe ich anderen Jungs eine Chance gegeben." ©