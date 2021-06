"Wir reißen das Stadion ab": So feiert der TSV Havelse den Aufstieg in die 3. Liga!

Der Aufstieg in den Profifußball ist perfekt. Havelse ist stolz auf die Mannschaft nach zwei 1:0-Siegen in der Relegation gegen Schweinfurt. Aufstiegsheld Kevin Schumacher kündigt an: "Erst reißen wird das Stadion ab und dann die Eiche." In der Ortkneipe "Eiche" hatte Kapitän Tobias Fölster die Aufstiegsparty geplant.

Die Aufstiegsschlawiner

"Die Schlawiner" stand auf den Aufstiegs-T-Shirts, angelehnt an die Brötchen des Hauptsponsors. Havelse, die Aufstiegsschlawiner! "Das kann man so sagen, so wie wir gekämpft haben", sagte Torvorbereiter Leon Dahmer.