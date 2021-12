"Wir sind alle sehr erleichtert": BVB-Chef Kehl nennt Brandt-Diagnose

Es waren bange Minuten im Signal Iduna Park: BVB-Profi Julian Brandt war am Samstagabend im Topspiel gegen den FC Bayern München (2:3) mit Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano so heftig bei einem Luft-Zweikampf zusammengeprallt, dass er minutenlang behandelt werden musste. Am Ende wurde Brandt vom Feld getragen, war aber bei Bewusstsein. Am Sonntag hat sich nun BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl über seinen Spieler geäußert - und ein hoffnungsvolles Update gegeben.

