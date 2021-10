"Wir sind extrem enttäuscht": Stimmen zum 1:1 in der letzten Sekunde zwischen Leipzig und Frankfurt

Auf dem Rasen kämpften die Sachsen mit ähnlichen Problemen wie zuletzt in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Denn die Elf von Coach Jesse Marsch legte eigentlich eine ordentliche Partie hin, dominierte vor allem in der ersten Hälfte, hatte aber auch in der zweien genügend Möglichkeiten, die Begegnung vorzeitig zu entscheiden. Die wahrscheinlich beste Gelegenheit vergab der eingewechselte Emil Forsberg, der in der Schlussphase frei vorm Tor scheiterte. Wie in der französischen Hauptstadt auch, wurde dieser Umgang mit den eigenen Chancen schließlich bitter bestraft.