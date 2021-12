"Wir sind sehr naiv gewesen": Stimmen zu RB Leipzigs 0:2-Pleite gegen Bielefeld

Leipzig. Arminia Bielefeld hat RB Leipzig im letzten Spiel des Jahres in Unterzahl blamiert und mit dem 2:0 (0:0) drei unerwartete Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga geholt. Für Leipzig s neuen Trainer Domenico Tedesco war es die erste Niederlage im dritten Spiel. Arminia -Stürmer Janni Serra (57. Minute) traf zur Führung und damit erstmals in der Bundesliga. Masaya Okugawa (75.) erhöhte sogar für Bielefeld, obwohl Angreifer Fabian Klos fünf Minuten zuvor die Rote Karte gesehen hatte.

Spielerisch war gerade die erste Halbzeit auf mäßigem Niveau, der Forsberg -Ausfall machte sich bei RB schnell bemerkbar. Leipzig wusste mit satten 76 Prozent Ballbesitz so wenig anzufangen, dass harmlose Schüsse von Dominik Szoboszlai (12.) und Angeliño (43.) vorläufig als Höhepunkte taugen mussten. Plötzlich war der Ball auch noch im Leipziger Tor. Doch der Abschluss von Okugawa (44.) nach einer wunderbaren Kombination zählte nicht, weil Passgeber Patrick Wimmer hauchzart im Abseits stand. Es war von beiden Mannschaften der einzige Schuss auf das Tor in der ersten Halbzeit.

Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Wir haben grundsätzlich eine gute erste Halbzeit gespielt, waren dominant, haben aber keine Torchancen herausgespielt. So wollten wir weiterspielen. Dann kassieren wir das 0:1. Beide Tore fallen nach eigenem Ballverlust. Das ist bitter. Wir haben viele Spiele gehabt, wo wir viel mehr rausholen müssen. Heute war wieder so eins." ©

Leipzig kehrte deutlich zielstrebiger aus der Halbzeit-Pause zurück, doch das Tor machte mal wieder Bielefeld. Und diesmal zählte es. Wimmer scheiterte mit seinem Schuss noch an RB-Keeper Peter Gulacsi, doch der Nachschuss von Serra saß. Für den 23-Jährigen war es der erste Treffer in der Bundesliga mit seinem insgesamt erst sechsten Torschuss. Masaya Okugawa machte in der 75. Minute den Deckel drauf.