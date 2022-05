"Wir sind stolz auf ihn": HSV-Kapitän Schonlau schwärmt nach Erreichen der Relegation von Trainer Walter

Mannschaftskapitän Sebastian Schonlau vom Zweitligisten Hamburger SV hat vor den Relegationsspielen gegen Hertha BSC die Rolle von Trainer Tim Walter im Team gelobt. Walter sei nicht nur stolz auf die Mannschaft, "sondern wir sind auch stolz auf ihn", sagte der HSV-Innenverteidiger am Montag in der Hansestadt über den 46-Jährigen. Und: "Ich bin sicher, er ist noch eine ganze Weile hier - und das ist auch gut so."

