„Wir spielen geilen Fußball" – RB Leipzig mit perfektem Start in den Hinrunden-Endspurt

Leipzig. Bei der Bewertung der eigenen Leistung hilft manchmal eine externe Meinung. Mit Blick auf RB Leipzig lieferte diese am Samstagabend Kölns neuer Trainer Markus Gisdol: "Speziell in der ersten Halbzeit hat man deutlich gesehen, warum RB Leipzig momentan nicht der Lieblingsgegner der anderen Bundesliga mannschaften ist. Der " Effzeh "-Coach brachte die Lage beim Tabellenzweiten unerwartet treffend auf den Punkt.

Gier nach mehr

Dass der Blick des 32-Jährigen im Moment des Erfolgs direkt auf die Champions-League -Partie gegen Benfica Lissabon gerichtet war, verdeutlicht, wie sehr der Coach darauf erpicht ist, die momentane Erfolgswelle so lange wie möglich reiten. Unterstützung bekam er dabei von Diego Demme , der als Ersatzkapitän erneut eine bärenstarke Leistung zeigte: „Wir haben gut Fuß gefasst nach der Länderspielpause. Es funktioniert viel von dem, was wir trainiert haben. So werden wir dann gegen Lissabon weitermachen."

Forsberg hat Spaß

Der Schwede wirkte nach dem Sieg fast euphorisch, wohl auch, weil er seit einiger Zeit verletzungsfrei ist und ihm das ballbesitzorientiertere Offensivspiel zu Gute kommt: „Wir spielen geilen Fußball. Wir sind hungrig und es macht Spaß im Moment."

Tatsächlich spricht dieser Tage wenig dagegen, dass dieser Spaß bis zum Ende des Jahres Bestand hat. In der Champions League warten zwei Matchbälle, um erstmals in der Clubgeschichte ins Achtelfinale einzuziehen. Vor allem im Heimspiel gegen Benfica am Mittwoch hat RB alle Trümpfe in der Hand. Die Portugiesen sind Letzter der Gruppe G und haben sich im Hinspiel extrem schwergetan. Bange muss den Roten Bullen aber auch nicht vor der finalen Gruppenpartie gegen Olympique Lyon sein – unnötige Hinspiel-Niederlage hin oder her.