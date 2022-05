"Wir spüren Eure Energie": Frankfurt-Profis richten vor Europa-League-Finale Offenen Brief an Fans

In einem Offenen Brief haben sich die Profis des Bundesligisten Eintracht Frankfurt vor dem Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers bei ihren Fans bedankt. "Wir wissen, dass unser größter Trumpf hinter uns stehen wird. Eure Unterstützung hat uns bis ins Finale getragen", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben. Anzeige

Dieses Wissen werde die Mannschaft auch ins Endspiel gegen den schottischen Vizemeister am Mittwoch (21 Uhr/RTL) in Sevilla mitnehmen. "Ihr seid da! Ob im Stadion, in der Stadt oder beim Public Viewing in unserem Stadion in Frankfurt, in den Biergärten, Wohnzimmern und Kneipen. Wir spüren Eure Energie!", schrieben die Spieler und versprachen: "Wir holen uns das, was wir alle gemeinsam verdient haben."

Der sportlichen Verantwortung sind sich die SGE-Profis dabei bewusst. "Gegen einen großen Klub und eine starke Mannschaft des Rangers FC gilt es, alles zu geben, um erstmals seit 42 Jahren den Pokal wieder nach Frankfurt zu holen. Wir freuen uns auf dieses Endspiel, das alles verkörpert, was den Fußball einzigartig macht", heißt es weiter: "Wir freuen uns auf ein enthusiastisches und friedliches Endspiel. Die Stimmung im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán wird gigantisch werden."