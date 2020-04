"Wir stehen alle in den Startlöchern“: Wassersportler dürfen wieder auf ihr Element

Dieser Schritt war überfällig: Hannovers Wassersportler sitzen nicht länger auf dem Trockenen. Kanuten und Ruderer aus Sportvereinen dürfen ab sofort alle wieder mit ihren Booten aufs Wasser und trainieren. Das hat Stadtsportbundpräsidentin Rita Girschikofsky mit der Stadtverwaltung, konkret mit Dezernentin Constanze Beckedorf, besprochen und ausgehandelt.

Bislang durften nur die wenigen Olympia- und Perspektivkaderathleten mit einer Ausnahmegenehmigung am Landesleistungszentrum in Ahlem auf dem Lindener Stichkanal trainieren. Von der neuen Regelung, die in Osnabrück und Braunschweig längst umgesetzt worden ist, profitieren in Hannover nun mehr als 1000 Ruderer und Kanuten, die einem Verein angeschlossen sind.