"Wir stehen an der Seite der Ukrainer": BVB bestätigt Benefiz-Spiel gegen Dynamo Kiew

Borussia Dortmund bestreitet ein Benefiz-Spiel zugunsten der vom russischen Angriffskrieg betroffenen Ukraine. Wie der Bundesliga -Klub am Freitag mitteilte, wird das Team von Trainer Marco Rose am 26. April im heimischen Signal Iduna Park gegen den ukrainischen Top-Klub Dynamo Kiew antreten.

"Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Aber es gibt Dinge, die so viel wichtiger sind. Frieden, Gesundheit, Heimat, Bildung. Mitten in Europa ist all dies nun keine Selbstverständlichkeit mehr. Und das schmerzt sehr. Wir stehen an der Seite der Ukrainer", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.