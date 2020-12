"Wir verlieren etliche Millionen": Hannover 96 bekommt weniger Kohle durch Umverteilung der TV-Gelder

Einen genauen Überblick hat er noch nicht, aber 96-Profiboss Martin Kind wartet mit Hochdruck auf die Zahlen, die die Umverteilung der TV-Gelder durch die Deutsche Fußballliga (DFL) mit sich bringt. Nach der Bekanntgabe am Montag sprach Kind noch von "moderaten" Verlusten. Es dürfte aber durchaus härter kommen.

"Es deutet sich an, dass wir doch deutlich weniger Erlöse erzielen werden. Wir verlieren etliche Millionen, das ist bei den geringen Umsätzen, die wir sowieso schon haben, dramatisch“, sagte der Profiboss am Mittwochmittag am Rande einer Veranstaltung. Kind pflanzte für die klubeigene soziale Initiative 96plus in Zusammenarbeit mit der Stadt Bäume auf einem Spielplatz in Bemerode.