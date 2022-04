"Wir waren ruhig, wir waren clever": Stimmen zu RB Leipzig 4:1 beim BVB

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Wir haben am Anfang mit den tiefen Bällen viel Gefahr ausstrahlen können. Sind aber dann hektisch geworden. Wir wissen auch, dass es am Ende nicht gut war, dass es in der zweiten Halbzeit zu wenig Torgefahr war. Wir stehen in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf den Positionen. Dann wird es ein wildes Spiel, und das geht immer zu Gunsten der Mannschaft aus, die kontern kann. Das war ein Sieg der Effektivität und der Chancenverwertung. Das war kein 1:4 von den Leistungsverhältnissen her. Die Leipziger wissen, dass es in der ersten Halbzeit auch ganz anders laufen kann. Aber Fußball ist ein Ergebnissport. Ein Tor kann den Spielverlauf auf den Kopf stellen. Das war beim 0:1 der Fall. Es steht 0:2 zur Halbzeit, mit nichts. Ich weiß, da werden die Leute auf Twitter wieder auf mich draufhauen. Der Sieg ist verdient. Aber man muss nicht so tun, als wären wir hier 1:4 an die Wand gespielt worden." ©