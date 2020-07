"Wir wollen aufsteigen": Basketball-Regionalligist MTB Baskets plant für die 2. Liga

Ralph Held ist hin und her gerissen. „Das Herz sagt: Schade, dass es nicht geklappt hat. Wir waren doch so dicht dran. Aber der Kopf sagt: Vielleicht ist es besser, noch ein Jahr in der Regionalliga zu spielen“, sagt der Geschäftsführer der MTB Baskets Hannover. Mit dem Antrag auf einen Platz in der 2. Liga Pro B sind Hannovers Vorzeigebasketballer noch gescheitert. Doch in der 1. Regionalliga soll es ab Herbst im nächsten Anlauf klappen.

Baskets schafften es in die Endauswahl Die Möglichkeit, auch als Fünfter der abgebrochenen Regionalligasaison 2019/20 aufzusteigen, hatte sich ergeben, weil in den oberen Ligen einige Teams zurückgezogen hatte. Die Baskets reichten alle Unterlagen ein, stellten Konzepte auf, brachten Nachweise über Jugendarbeit, Hallenkapazitäten und vieles mehr. Und die MTB Baskets schafften es beim Ligaausschuss in die Endauswahl der vier aussichtsreichsten Kandidaten. „Dass es am Ende nicht ganz gereicht hat, lag an der fehlenden sportlichen Qualifikation“, sagt Held. Die EPG Baskets Koblenz, Zweiter der 1. Regionalliga Süd, bekam den Zuschlag für den letzten freien Platz in der Pro B. „Es war auch eine Standortbestimmung, wo wir mit unserer Organisation zum jetzigen Zeitpunkt stehen. Das Fazit nach der Beurteilung durch die 2. Liga war mehr als positiv“, sagt Held. Nur die Sache mit der sportlichen Qualifikation fehlt eben noch. „Das ist für die neue Saison das eindeutige Ziel. Wir wollen aufsteigen“, sagt Held.

Ansprache: MTB Baskets-Trainer Benjamin Travnizek.

Neuer Modus mit Play-offs Das wird in der neuen Regionalliga-Spielzeit, die am Wochenende 19./20. September beginnen soll, nicht einfacher. Denn der Modus wurde geändert. Nach der Punktrunde der auf 15 Teams vergrößerten Staffel steht der Erste nicht automatisch als Aufsteiger fest. Neu sind die Play-offs. Im Halbfinale und Finale machen erst danach die Top-vier-Mannschaften den Aufsteiger unter sich aus. Im Modus Best-of-Three treten zunächst der Erste gegen Vierten sowie die Nummern zwei und drei gegeneinander an. Danach spielen die beiden Sieger dieser Halbfinals den Aufsteiger aus. Das macht eine etwas andere Saisonplanung nötig. „Wir müssen nicht schon am Anfang der Saison Topform haben, sondern erst am Ende. Das kann sich bis zum Mai ziehen“, sagt Held.

Leistungsträger sind geblieben So waren auch die Hängepartiewochen nicht ganz so schlimm, in denen die MTB Baskets nicht wussten, wo sie spielen werden. „Da konnten wir anders als die anderen Mannschaften die Kaderplanung noch nicht richtig voranbringen“, sagt Held. Doch nun suchen die Baskets Spieler, mit denen sie auch aufsteigen können. Die Stützen aus der vergangenen Saison, Kapitän Arthur Zaletskiy, Topscorer Devon Moore, Samuel Mpacko, Bart Zents und Mohammed Braimoh stehen weiterhin im Kader. Aber weil Tim Brauner und Marcel Schwarz zugunsten der beruflichen Karriere kürzer treten wollen und es Matthias Fichtner sowie Jacob Albrecht in die Heimat zurückgezogen hatte, muss der sportliche Leiter Björn Becker nun Sonderschichten schieben.

TSV Neustadt Shooters - MTB Baskets Hannover/Langenhagen: Maskottchen Shooti stimmt die Fans ein.

"Wir brauchen einen großen Kader" „Klar hätten wir gern noch ein paar mehr gehalten. Aber wir werden den Kader noch vergrößern. Und weil die Saison sehr lange dauert und wir nur bis zum Januar nachverpflichten können, brauchen wir einen großen Kader und auch noch einige Nachwuchs- und Backup-Spieler“, sagt Becker. Als größte Rivalen im Kampf um den Aufstieg sieht er die alten Bekannten. „Uns, die Baskets Wolmirstedt, den ASC Göttingen und auch die Aschersleben Tigers sehe ich auf den vier Play-off-Plätzen“, sagt Becker. Die neuen Teams der Regionalliga kommen allesamt aus der 2. Regionalliga, da es durch den coronabedingten Abbruch der Saison keinen Absteiger aus der Pro B gibt. Neue Konkurrenz stellen die kaum dar.