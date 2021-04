"Wollten Reaktion zeigen": Stimmen zum 2:0 von RB Leipzig gegen Stuttgart

Leipzig. RB Leipzig hat den vorzeitigen Titelgewinn des FC Bayern München verhindert. Das Team von Julian Nagelsmann gewann nach drei sieglosen Heimspielen am Sonntag gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0) und verkürzte somit den Rückstand in der Bundesliga-Tabelle auf den deutschen Fußball-Rekordmeister auf sieben Zähler. Für den Aufsteiger, der ab der 13. Minute nach einer Roten Karte ohne Naouirou Ahamada spielen musste, war es die vierte Niederlage in Serie. Anzeige

Nach zwei torlosen Spielen in der Red-Bull-Arena traf Amadou Haidara (46.) zur RB-Führung, ehe der eingewechselte Emil Forsberg per Foulstrafstoß (66.) erhöhte. Die Stuttgarter fanden offensiv keine Mittel und gaben keinen einzigen Torschuss ab. Das war seit der Datenerfassung 2004/05 in einem Bundesliga-Spiel laut Opta zuvor nur Werder Bremen beim 0:6 beim FC Bayern im Oktober 2014 passiert.

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer Emil Forsberg (RB Leipzig): „Verdienter Sieg. Für uns war es vor allem wichtig, wieder zu gewinnen. Wir wollten auch eine Reaktion auf die letzten Spiele zeigen und das haben wir gemacht. Natürlich hilft es, dass wir mit einem Mann mehr gespielt haben. Es war trotzdem teilweise schwierig für uns. Aber wir haben in der Halbzeitpause gesagt, dass wir etwas mehr flanken müssen. Das hat dann gut geklappt. Es war sehr wichtig, dass wir das Tor sehr früh gemacht haben, um das Spiel wieder ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen.“ ©