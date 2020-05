WirAlle-Kampagne: RB Leipzig unterstützt Leipziger Kinderstiftung

Leipzig. Leipziger Tafel, Straßenkinder e.V., Kinderstiftung Die Arche, Leipziger Oase, KIPPE-Straßenmagazin, Tagestreff INSEL TiMMi ToHelp e.V. und die Fußballvereine der Stadt haben in den vergangenen Wochen von der Spendeninitiative von RB Leipzig profitiert.

Nun hat der Fußball-Bundesligist ein weiteres Projekt bekannt gegeben, dass sich über eine Finanzspritze freuen darf: die Leipziger Kinderstiftung: RB steuert einen Sockelbetrag in Höhe von 20.000 Euro bei. Die Fans können die Summe durch Direktspenden sowie die Ersteigerung der von Timo Werner und Dayot Upamecano signierten FIFA-Cards auf der Online-Plattform „United Charity“ erhöhen. Die Auktion endet Mittwochvormittag.

Die Leipziger Kinderstiftung will dazu beitragen, das Leben von Kindern und Jugendlichen in Armut lebenswürdiger zu gestalten. Dazu gehören u.a. ein Dach über dem Kopf, ein warmes Bett, eine warme Mahlzeit, Kleidung, Spielzeug, Bücher und Lehrmaterial für die Schule sowie die Teilnahme an Schul- und Freizeitaktivitäten.