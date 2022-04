Nach Todes-Meldungen zu Haaland-Berater Raiola: Empörte Reaktion über Social-Media-Account

Die Nachricht mehrerer Medien, dass der bekannte Spielerberater Mino Raiola im Alter von 54 Jahren gestorben sei, hatte am Donnerstag für Wirbel gesorgt. Über den Twitter-Account des Spielervermittlers folgte umgehend eine empörte Reaktion: "Aktueller Gesundheitszustand für diejenigen, die sich fragen: Zweites Mal in 4 Monaten sauer, dass sie mich für tot erklären. Sie scheinen auch in der Lage zu sein, mich wiederzubeleben“. Raiola leidet seit längerer Zeit an einer Lungenkrankheit und wird seit Monaten in der Klinik San Raffaele behandelt.

