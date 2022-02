Wirbel bei den Hurricanes: Coach Bült ist weg, Martinson übernimmt ab sofort den Wolfsburger Drittligisten

Nach der überraschenden Trennung von Bült saßen am Samstag ansonsten wie gewohnt Coach Marco Pagel (zu dessen weiterer Rolle im Trainerteam es gestern keine Aussage Seitens des VfL gab) und Torwarttrainer André Korte auf der Bank. Der Grund, warum Wolfsburg und Bült nun getrennte Wege gehen: „Persönliche Differenzen zwischen Spartenleiter Jens Wöhner und mir“ , so der Ex-Trainer, der sich nicht weiter zum Thema äußern wollte. Wöhner bestätigte nur die Trennung – mehr nicht.

„Ich hätte die Saison gern zu Ende gebracht“, sagte dann noch Bült. Zumal die Leistungskurve beim VfL nach oben ging. Im ersten Spiel nach der Winterpause hatte es für das Schlusslicht beim Königsborner SV den ersten Sieg gegeben (27:24), darauf folgte das Spiel gegen Spitzenreiter HSG Blomberg-Lippe II. Bült sprach nach dem 24:31 „von unserem besten Auftritt zu Hause“. Es sollte sein letzter als VfL-Trainer gewesen sein. Bült, der nach dem dritten Spieltag zwischenzeitlich sein Amt bei der Ersten auf eigenen Wunsch niedergelegt hatte, dann aber im November zurückgekehrt war, saß am Samstag schon nicht mehr auf der Bank.

Martinson half schon einmal

Auf der wird am kommenden Sonntag beim Gastspiel in Fritzlar Martinson sitzen. Der Isenbütteler hat eine VfL-Vergangenheit, half den Wolfsburgerinnen schon mal 2013, stellte sich schwierigen Bedingungen, formte ein Team, das zweimal den Klassenerhalt in der Oberliga schaffte, ehe er 2015 den VfL verließ. Jetzt hilft er wieder, kennt Jens Wöhner, den er einst selbst trainierte, und einige Spielerinnen sehr gut.

Den Klassenerhalt, den Wolfsburg auch noch in der Relegationsrunde schaffen kann, schreibt Martinson nicht ab: „Der VfL hat einen sehr guten jungen Kader mit Potenzial. Hier kann man etwas aufbauen.“

Das aktuelle Team kennt er gut, hat viele Heimpartien gesehen. „Die Spielerinnen machen mir Spaß, brechen leider nur immer wieder ein. Das ist ein bisschen Hurra-Handball. Sie haben leider viel liegengelassen“, so Martinson, der ein anderes Spielsystem im Kopf hat. Denn spätestens in der Abstiegsrunde soll „das Team zeigen, dass es um den Verbleib kämpft. Das wäre sehr gut für Wolfsburg.“

Also steht ab heute viel Arbeit an. „Wir werden während des Trainings konzentriert arbeiten. Danach bin ich ein guter Zuhörer“, fordert und verspricht Martinson.

Fast mit Führung in die Kabine

Im Heimspiel Nummer 1 nach der Trennung knüpfte Wolfsburg an die jüngsten Leistungen an - trotz der Niederlage gegen den Tabellenvierten. Zwar lief der VfL von Beginn an zunächst immer einem Rückstand hinterher, blieb aber im Windschatten, schaffte erst den Ausgleich zum 8:8 (19.) und wäre fast mit der ersten Führung (12:11) in die Kabine gegangen, doch zehn Sekunden vor dem Pausenpfiff glich LIT TRIBE aus.

Nach Wiederanpfiff blieben die Hurricanes zunächst bis zum 15:16 (36.) dran, ehe die Gäste unter anderem zwei umstrittene Überzahlsituationen nutzten und mit sechs Toren in Folge zum 22:15 die Weichen auf Sieg stellten. Pagel: „Am Ende haben die Spielerinnen Moral gezeigt und noch ein paar Tore aufgeholt.“

VfL: Ruppelt, Tornow - Neumann (2), Kohn (3), Kusian (7), Wöhner (1), Holzkamp (1), Fanslau (4), Witzke (2), Liebing (4), Klauenberg, Tauker, Kuczynska, Kosub.