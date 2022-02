Wirbel beim FC Barcelona: Geschäftsführer Ferrán Reverter Planet tritt zurück

Der finanziell und auch sportlich angeschlagene FC Barcelona muss sich auf die Suche nach einem neuen Geschäftsführer machen. Nach nur knapp zehn Monaten kündigte Ferrán Reverter Planet seinen Rücktritt an, wie der spanische Fußball-Traditionsclub am Dienstag mitteilte. Der frühere Vorstandschef der Media-Saturn-Holding höre "aus persönlichen und familiären Gründen" auf, hieß es. Reverter Planet wolle aber so lange weitermachen, bis der Verein einen Nachfolger finde.

