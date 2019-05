Wirbel um Sprachnachricht von Eintracht-Boss Peter Fischer vor Halbfinale beim FC Chelsea

Eintracht Frankfurt hat die Hoffnung auf den Einzug in das Europa-League-Finale nicht aufgegeben und glaubt an einen Erfolg im Halbfinal-Rückspiel am Donnerstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim FC Chelsea. SGE-Präsident Peter Fischer sorgt mit einer Sprachnachricht für viel Wirbel.

Wie die Bild berichtet, soll der 63-Jährige zur Aufmunterung nach dem 1:6-Debakel in Leverkusen eine weitere Brandrede abgegeben haben. "Am Donnerstag spielen wir in London. Da geht es gegen Chelsea. Und da werden wir die Scheiß-Hütte bei denen anstecken! Und wir geben Gas. Das kann ich euch versprechen. Und wenn die Truppe eines hat, dann hat sie Eier", soll Fischer in der Sprachnachricht an einen Eintracht-Fanclub sagen.