Weiser kannte Regel nicht: Werder-Profi entschuldigt sich für Freistoß-Fauxpas gegen den HSV

Dieser Freistosstreffer von Marvin Ducksch Werder Bremen, vorne mitte, wird aberkannt, 18.09.2021, Fussball GER, Saison 2021 2022, 2. Bundesliga, 7. Spieltag, SV Werder Bremen - Hamburger SV, Foto: Maik Hölter/TEAM2sportphoto ***DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.*** Bremen Bremen Deutschland *** This free kick goal by Marvin Ducksch Werder Bremen , center front, is disallowed, 18 09 2021, Football GER, Season 2021 2022, 2 Bundesliga, 7 Matchday, SV Werder Bremen Hamburger SV, Photo Maik Hölter TEAM2sportphoto DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Bremen Bremen Germany Team2 © imago images/Team 2