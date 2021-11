Wirbel um Impfzertifikat von Anfang – Baumann glaubt Werder-Trainer: "Kein Grund, daran zu zweifeln"

Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hat Cheftrainer Markus Anfang in der Diskussion um ein vermeintlich gefälschtes Impfzertifikat den Rücken gestärkt. " Markus hat uns versichert, dass alles korrekt gelaufen ist und dass er auch geimpft ist ", sagte Baumann am Freitag nach dem Abschlusstraining der Bremer vor dem Zweitliga-Topspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky). " Und von daher gibt es aus unserer Sicht auch keinen Grund, daran zu zweifeln. "

Anfang hatte die Anschuldigungen bereits am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung des Vereins zurückgewiesen. "Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen", hatte Anfang erklärt. "Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat. Ich hoffe sehr, dass sich das Thema schnell aufklärt."