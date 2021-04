Wirbel in Italien: Sieben Klubs fordern Rücktritt von Serie-A-Boss Paolo Dal Pino

Sieben Vereine der italienischen Liga haben in einem Brief den Rücktritt von Serie-A-Präsident Paolo Dal Pino gefordert. Das bestätigte die Liga am Donnerstag auf Nachfrage. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Demnach sind die Klubs - unter ihnen Juventus Turin, Inter Mailand und Lazio Rom - mit dem Management Dal Pinos unzufrieden.

Anzeige