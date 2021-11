Nach Wirbel bei Jahreshauptversammlung: Hamann kritisiert Bayern-Vorstand Kahn 

Das Theater bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München wirkt nach. Am Donnerstagabend hatte es bei der Veranstaltung des Rekordmeisters um die heikle Katar-Debatte und die Sponsorenbeziehung in das WM-Ausrichterland Pfiffe und Buhrufe der Fan-Oppositionen gegen die Bayern-Bosse gegeben. Der Antrag von Mitglied Michael Ott, das Sponsoring mit Qatar Airways zu beenden, wurde vom Klub nicht zugelassen. Die 13. Zivilkammer des Landgerichts München I wies wenige Stunden vor der Versammlung einen entsprechenden Antrag ab.

"Man hätte der anderen Seite zumindest ein Gespräch anbieten können, die Aspekte erklären können", sagte Sky-Experte am Samstagnachmittag zu der heiklen Veranstaltung. Besonders Vorstandsboss Oliver Kahn fiel dem ehemaligen Nationalspieler negativ auf. "Oliver Kahn hat, glaube ich, 32 Minuten geredet und mit keiner Silbe Katar erwähnt. Da hat er sich sehr unglücklich verkauft", kritisierte Hamann. "Wir werden heute Abend sehen, ob das zu kitten ist." Am Samstagabend trifft der Rekordmeister in der Allianz Arena auf Arminia Bielefeld.