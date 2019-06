Wirbel um Jerome Boateng: So kam es zum Bruch beim FC Bayern

Bereits vor der abgelaufenen Spielzeit gab es Verhandlungen mit Paris Saint-Germain über einen Wechsel. Paris-Trainer Thomas Tuchel soll sogar kurz vor dem letzten WM-Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien bei den Gesprächen in Köln mit dabei gewesen sein.

Kovac legt Veto ein

Rummenigge berichtete, dass ein Angebot über 18 Millionen Euro am 28. August in München einging - der Rekordmeister wollte Boateng für diesen Preis ziehen lassen. Doch dann habe Trainer Niko Kovac sein Veto eingelegt. "Und dann hat Niko Jerome mitgeteilt, dass er ihn um Verständnis bittet: Er könne ihn nicht freigeben, da er in der Innenverteidigung drei gestandene Spieler brauche. Das hat Jerome nicht gefallen, das habe ich damals gespürt. Aber wir hatten Verständnis für Nikos Sicht", sagte der Bayern-Vorstandschef.