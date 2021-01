Nach Wirbel um Marcel Reif wegen "Jungtürken"-Aussage : So reagiert TV-Sender "Sport1"

Der TV-Sender Sport1 hat den langjährigen Bundesliga-Experten und Sportkommentator Marcel Reif gegen Kritik an dessen Äußerungen in der Talk-Sendung "Doppelpass" verteidigt. Der 71-Jährige hatte am Sonntag in einer Debatte über Spieler des Bundesligisten Borussia Dortmund gesagt: "Nach dem Spiel gegen Stuttgart gab's ja die Herren Reus und Hummels, nicht etwa irgendwelche Jungtürken, sondern schon die Herren, um die es geht, die gesagt haben: 'Pass auf, wir sind eine Mannschaft, die kann nicht verteidigen'." In den sozialen Netzwerken hatte sich daraufhin eine Debatte um den von Reif verwendeten Begriff "Jungtürken" entwickelt, der ihm zum Teil als Rassismus ausgelegt wurde.

