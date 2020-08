Wirbel um Trikotverbot für PSG-Fans vor Finale gegen Bayern: Marseille nimmt Dekret nach Kritik zurück

Nach Kritik hat die Polizei in Marseille vor dem Champions-League-Finale ein Verbot von offen gezeigter Unterstützung für Paris Saint-Germain in Teilen der Stadt zurückgenommen. Das entsprechende Dekret, das am Sonntag ab 15.00 Uhr die Anwesenheit von PSG-Anhängern oder "Personen, die sich als solche präsentieren" im Alten Hafen und den umliegenden Stadtteilen verboten hatte, sei ausschließlich zum Schutz der Pariser Fans gewesen, erklärte die Polizeipräfektur der südfranzösischen Metropole am Freitag.