Wirbel um blutende Spieler: Stuttgart-Profis Badstuber und Kabak lange behandelt - so reagiert das Netz

Das sah schlimm aus! Die beiden Innenverteidiger des VfB Stuttgart, Holger Badstuber und Ozan Kabak, rasselten nach 20 Minuten im Relegations-Rückspiel zwischen Union Berlin und den Stuttgartern mit den Kopfen so stark zusammen, dass sich beide stark blutende Wunden zuzogen.

In einem Zweikampf mit dem Berliner Stürmer Sebastian Andersson prallten die beiden Stuttgarter Innenverteidiger mit den Köpfen zusammen und blieben erst einmal liegen. Badstuber zog sich bei dem Zusammenstoß eine stark blutende Wunde am Hinterkopf zu, Kabak zog sich eine Wunde an der Nase zu.