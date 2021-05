Wirbel um DFB-Präsident Fritz Keller spitzt sich zu: Landes-Bosse fordern Amtsenthebung

Die Chefs der Regional- und Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes haben ihren Rücktrittsaufruf an Fritz Keller wiederholt und fordern den DFB-Vorstand zur Amtsenthebung des Präsidenten auf. Das teilte der DFB am Freitagabend mit. Zuvor hatte Keller in seiner ersten offiziellen Stellungnahme nach dem Misstrauensvotum des Amateurlagers erneut um Verzeihung gebeten, war aber nicht zurückgetreten.

Anzeige