Wirbel um Dynamo Dresdens Pressesprecher

Dresden. Bei Dynamo Dresden sorgte in den letzten Tagen eine Personalie für Wirbel. Nachdem Pressesprecher Henry Buschmann in den Urlaub gefahren war, er sich bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel von seinem Stellvertreter Lennart Westphal vertreten ließ und beim 1:2 in Heidenheim für viele überraschend mit Ronny Zimmermann ein neuer Mitarbeiter seine Akkreditierung als Leiter Vereinskommunikation abholte, tauchte die Frage auf: Kommt Buschmann wieder zurück, ist der seit 2010 im Verein tätige Dresdner noch im Amt?

Anzeige