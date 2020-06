Wirbel um Elfmeter-Entscheidung bei Augsburg-Remis: Herrlich attackiert VAR - "Ein Skandal"

Hasenhüttl über 0:9 gegen Leicester: "Wenn man so etwas beruflich überlebt, verliert man alle Ängste"

Frankfurt-Boss Fredi Bobic über Blitzturnier der Champions League: "... dann müsste es in Deutschland stattfinden"

Was war passiert? Herrlich echauffierte sich über eine Szene aus der 49. Minute: Noel Sarenren Bazee ging im Kölner Strafraum beim Spielstand von 0:0 zu Boden. Rafael Czichos und Ismail Jakobs nahmen den ehemaligen Hannoveraner förmlich in die Zange und bearbeiteten Sarenren Bazee an den Beinen und Armen. Jakobs zog den Augsburger schließlich zu Boden. Cortus ließ das Spiel weiterlaufen. Nach knapp einminütiger Beratung mit dem Videoschiedsrichter entschied der Haupt-Referee schließlich, dass kein elfmeterwürdiges Foul vorgelegen habe. Eine strittige Entscheidung.