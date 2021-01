Wirbel um Fans im Stadion gegen Düsseldorf: Erzgebirge Aue mit Erklärungsversuch

Diese Aktion sorgte für mächtig Wirbel in der 2. Liga! Beim Spiel von Erzgebirge Aue gegen Fortuna Düsseldorf standen circa 40 bis 50 Anhänger auf der Tribüne und feuerten ihr Team gegen Ende der Partie lauthals an. Dabei hätten aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen der DFL überhaupt keine Fans im Stadion sein dürfen. Der Klub versuchte die Aktion zu erklären.

"Die Personen auf der Gegengerade standen bereit, um den Platz bei möglicherweise stärkeren Schneefällen zu räumen. Die Fans hatten bereits in den vergangenen Tagen mitgeholfen, den Rasen spielfähig zu machen", wird Aue-Geschäftsführer Michael Voigt in der Bild am Sonntag zitiert. Allerdings: zum Einsatz kamen die vermeintlichen Helfer nicht. Ohnehin sind so viele Menschen im DFL-Hygienekonzept nicht vorgesehen.