Wirbel um Handelfmeter bei BVB-Aus gegen ManCity - Hamann: "Skandalöse Entscheidung"

Großer Wirbel um eine Elfmeter-Entscheidung bei der 1:2-Niederlage des BVB im Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City, die zum Aus in der Königsklasse geführt hat! Ein Handspiel des Dortmunder Profis Emre Can führte zu einem Strafstoß, den Riyad Mahrez zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelte (55. Minute). Der Gegentreffer brachte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic auf die Verliererstraße. Doch war die Aktion des Dortmunders wirklich strafbar? Nein, sagte Sky-Experte Dietmar Hamann nach Abpfiff deutlich und echauffierte sich regelrecht über die Entscheidung des Schiedsrichter-Teams um Haupt-Referee Carlos Del Cerro Grande aus Spanien. Die Dortmunder seien durch eine "skandalöse Entscheidung um den Lohn ihrer Arbeit gebracht worden", so der Ex-Bayern-Profi. Anzeige

Was war passiert? Nach einer Hereingabe der Gäste aus England köpfte sich Can in der 53. Minute unglücklich auf den Arm. Anhand der TV-Bilder war zu erkennen, dass der Ball erst den Kopf des BVB-Stars berührte und erst dann den Arm. Laut offizieller FIFA-Regel liege dann kein Handspiel vor, wie Hamann deutlich machte. "Die Regel besagt, wenn du köpfst, und du köpfst dir dabei selbst an den Arm, ist es kein Elfmeter. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum", schimpfte Hamann. Doch trotz Videobeweis blieb die Entscheidung bestehen.

Zum großen Unverständnis der Dortmunder: "Das Spiel hat sich nach dem 1:1 geändert. Ich habe den Ball erst mit dem Kopf berührt, dann mit der Hand. Ich glaube, in den Regeln steht es so, dass es dann kein Elfmeter ist. Das ist bitter", ärgerte sich Can. Coach Terzic sah es ähnlich: "Für mich ist es sehr ärgerlich und kein strafbares Handspiel." Das aus dem Handelfmeter resultierende Gegentor habe die Dortmunder unter Druck gesetzt, führte der Trainer weiter aus. "Es hat dafür gesorgt, dass wir es riskanter angehen mussten", so Terzic. Nach dem Gegentreffer musste der BVB, dem der Führungstreffer von Jude Bellingham (15.) nach der 1:2-Auswärtsniederlage im Hinspiel zum Weiterkommen gereicht hätte, wieder in den Angriffsmodus schalten. Eine Viertelstunde vor Schluss kassierten die Dortmunder durch Phil Foden schließlich das vorentscheidende 1:2.

Überraschend: Für Kapitän Marco Reus "war es Handspiel, auch wenn der Ball offenbar erst am Kopf war", berichtete der Nationalspieler über seine Eindrücke vom Platz, fügte jedoch an: "Aber wir müssen neidlos anerkennen, dass City insgesamt besser war." ManCity-Trainer Pep Guardiola war der gleichen Meinung: "Ganz klar Elfmeter", sagte der Ex-Bayern-Coach.