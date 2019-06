Wirbel um Mini-Mannschaftsfoto: Das steckt hinterm Foto von Hannover 96

14 Profis und vier Trainer sitzen und stehen auf dem Rasen in der HDI-Arena, lächeln auf dem "Mannschaftsfoto" freundlich in die Kameras. Mit dabei sind der erste 96-Neuzugang Ron-Robert Zieler und die Neu-Profis Niklas Tarnat und Justin Neiß. Geht 96 etwa mit so wenig Spielern in die neue Zweitliga-Saison? Und haben sie sich fürs kleinste Teamfoto der Geschichte aufgestellt? Natürlich nicht.