Wirbel um Pavard-Siegtreffer bei Klub-WM - Ex-Referee Kinhöfer: Bayern-Tor war "irregulär"

Videobeweis-Wirbel beim Klub-WM-Finale in Katar. Gleich zweimal suchte Schiedsrichter Esteban Ostojich nach vermeintlichen Treffern des FC Bayern München den Rat des Videoassistenten und schaute sich die Szenen auch selbst auf dem Monitor am Spielfeldrand im Education City Stadium an. Das erste, zunächst gegebene, Tor von Joshua Kimmich (18. Minute) erkannte der Uruguayer wegen einer Abseitsposition von Robert Lewandowski ab. Der letztendliche Siegtreffer der Bayern gegen die Tigres von Benjamin Pavard in der 59. Minute wurde zunächst wegen Abseits nicht gegeben, hielt dann aber der Überprüfung des VAR und des Schiedsrichters stand. Für Ex-Bundesliga-Referee Thorsten Kinhöfer war dies ein Fehler – wenn auch aus einem anderen Grund. Im Gespräch mit Bild live hat der 52-Jährige erklärt, warum der Treffer nicht zählen hätte dürfen.

