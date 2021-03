Wirbel um Rote Karte für Bielefeld-Verteidiger de Medina - Kramer: "Habe wenig Verständnis"

Die Bielefelder Horror-Serie setzt sich fort: Der akut abstiegsbedrohte Bundesliga-Aufsteiger ist durch die 0:2 (0:0)-Niederlage im Nachholspiel gegen Werder Bremen auch im siebten Liga-Spiel in Serie und im zweiten unter seinem neuen Trainer Frank Kramer sieglos geblieben. Gegen Werder zeigte der Tabellen-16. zwar vor allem in der ersten Halbzeit eine beherzte Leistung, musste aber nach Treffern von Joshua Sargent (47. Minute) und Kevin Möhwald (75.) einen Rückschlag in den Bemühungen um den Klassenerhalt hinnehmen. Zudem sorgte eine Rote Karte gegen Bielefelds Verteidiger Nathan de Medina (71.) für Wirbel. Nach Abpfiff war der Tenor beider Teams: Die Entscheidung des Schiedsrichter-Teams um Haupt-Referee Markus Schmidt war zu hart.

Anzeige