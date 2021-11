Wirbel um Sergio Agüero: FC Barcelona dementiert vorzeitiges Karriereende des Stürmer-Stars

"Kun hat drei Monate Zeit, die Entwicklung dieser Anomalie abzuwarten. Uns ist gesagt worden, dass er drei Monate brauchen werde, um abwägen zu können, ob er weiter spielen kann", fügte Yuste hinzu. Am Samstag hieß es in spanischen Medien, dass der 33 Jahre alte argentinische Nationalspieler in der kommenden Woche offiziell sein Karriereende bekanntgeben werde.