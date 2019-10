Wirbel um Videobeweis im Revierderby: BVB-Spieler Hazard spielt Ball mit Hand - kein Elfmeter

Schon am Freitag Wirbel um Videobeweis

Bereits am Freitagabend gab es Wirbel um den Videobeweis bei einem Handspiel. Im Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FSV Mainz 05 gab Schiedsrichter Frank Willenborg keinen Strafstoß. In der 63. Minute flankte Kölns Schindler von der rechten Seite in den Strafraum, wo der Mainzer Verteidiger Moussa Niakhaté den Ball mit dem linken Arm spielte. Dennoch gab es keinen Elfmeter. Der Videobeweis schaltete sich allerdings ein und empfahl Willenborg, sich die Szene noch einmal anzusehen. Doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Eine äußerst umstrittene Entscheidung, die im Netz für mächtig Wirbel sorgte. Schließlich vergrößerte Moussa Niakhaté die Körperfläche bei der Flanke Schindlers deutlich. In der Vergangenheit gab es für solche Situationen regelmäßig Strafstöße.