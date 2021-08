"Wird allen einen Schub geben": Trainer Solskjaer "aufgeregt" wegen Ronaldo-Transfer zu ManUnited

Manchester-United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat sich euphorisch über den anstehenden Transfer von Cristiano Ronaldo zu den "Red Devils" geäußert. "Natürlich sind die Fans seit Tagen aufgeregt, wir alle sind es natürlich", sagte die United-Legende vor Anpfiff des Heimspiels in der Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers.

Der Ronaldo-Wechsel von Juventus Turin zu den Engländern ist so gut wie perfekt. Die Teams sind sich einig, es sind nur noch letzte Details wie persönliche Vertragsbedingungen sowie das Visum für den Superstar und der obligatorische Medizincheck zu klären. Als Ablösesumme sind 15 Millionen Euro plus Boni in Höhe von acht Millionen Euro im Gespräch. "Hoffentlich können wir den Papierkram bald erledigen und den perfekten Transfer verkünden", zeigte sich Solskjaer hinsichtlich einer schnellen Einigung zuversichtlich.