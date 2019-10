Wird es ein goldener Herbst für Chemie Leipzig?

Chemie Leipzig im goldenen Herbst 2019 – Derbysieger, Platz im Mittelfeld und locker weiter im Pokal: man könnte zufrieden sein in Leipzig-Leutzsch. Am Sonntag (13:30 Uhr) geht’s nach Cottbus, wo Vulkan „Pele“ Wollitz eine junge Mannschaft anführt, die gerade ins Rollen gekommen ist. Für Chemie gilt: Warum nicht auch beim Favoriten was mitnehmen - in Erfurt und gegen Lok hats doch auch geklappt. Wird es also ein „goldener Oktober“ auch für die BSG Chemie?

„Warten wir das Wochenende ab. Wir sind krasser Außenseiter“, wehrt Chemie-Coach Miro Jagatic ab. „Da muss wieder alles stimmen, um was mitzunehmen, jeder einzelne muss seine Aufgaben erfüllen, die Kollektivleistung muss stimmen, und vorn muss eine der sicherlich nicht allzu üppigen Chancen auch sitzen“. Der stets kritische Jagatic zieht als mahnendes Beispiel die beiden Spiele gegen Markkleeberg (2:0, testspiel) und Bautzen (3:0, Pokal) heran: „Die liefen beide nicht so, wie sie sollten. Das war ein Schuss vor den Bug, Kopfsache, da müssen wir aufpassen!“ Seine Jungs sieht er indes als „total geerdet“ an, die Mannschaft sei sich bewusst, was sie kann und was sie nicht kann. Mit dem Selbstvertrauen aus den letzten Spielen sei man sich auch mehr bewusst, dass man mithalten kann.

„Die werden sicher defensiver herangehen“

Für den sportlichen Leiter Andy Müller-Papra zählt besonders eine Erkenntnis aus dem Derby: „Am wichtigsten finde ich, dass die Mannschaft gesehen hat, dass sie auch gegen Favoriten spielerisch was erreichen kann. Natürlich kommen wir immer erst über den Kampf und den Einsatz, aber gegen Lok hat man gesehen, dass wir die Zweikämpfe besser angenommen und dann die Überzahlsituationen gut ausgespielt haben“. Für ihn ein Beleg der guten Arbeit des Trainerkollektives: „Miro Jagatic und Christian Sobottka sind ein Glücksfall für den Verein. Sie leben Fußball von früh bis abends, ergänzen sich sehr gut und sind sehr kommunikativ“. Vor allem gefällt dem ehemaligen Stürmer, dass die Trainer das Team auf jeden Gegner sehr gut einstellen: „Jeder weiß genau, was er zu tun hat“. Cottbus sei ein Bonusspiel, weil niemand ernsthaft erwarte, dass man dort etwas hole. „Das wird schwer, wir wissen, was auf uns zukommt. Aber warum sollte es nicht gelingen?“ Was inzwischen jeder Gegner weiß: Mit Chemie ist in diesem Jahr nicht zu spaßen. In elf Spielen gaben sich die Leutzscher nur dreimal geschlagen, mit 14 Gegentreffern hat man immerhin die fünftbeste Abwehr der Liga, die sechs Mal „zu Null“ spielte. Cottbus verlor auch dreimal, gewann dafür aber sechs Partien und erzielte 30 Tore – kassierte aber auch 22. Alles Zahlenspielereien, entscheidend wird, wer weniger Fehler zulässt. „Und wir dürfen nicht zu ängstlich sein. Auch Cottbus kann Fehler machen, zu denen wir sie natürlich zwingen müssen“, fordert Jagatic. „Wir müssen die Ordnung halten, mutig nach vorn spielen, jeder muss hochkonzentriert sein. Dann ist alles drin!“

Die dann folgenden Spiele gegen Auerbach und in Rathenow gegen unmittelbare Konkurrenten gegen den Abstieg seien wieder ganz andere Spiele, in denen man auch anders herangehen müsse: „Die werden sicher defensiver herangehen, da müssen wir uns was einfallen lassen“, so Jagatic. Doch daran denke er derzeit noch nicht. Jetzt ist erst mal Cottbus dran, Wer mitfahren kann, ist derzeit noch ungewiss. Die Verletztenliste ist gewohnt groß. Torjäger Thommy Kind ist noch krankgeschrieben (Rippenprellung), Dribbelkönig Alex Bury hat seit dem Derby nicht mehr trainiert (Knöchel) und Derby-Torschütze und Regisseur Daniel Heinze ist im Training umgeknickt. Die seit längerem verletzten Philipp Wendt, Basti Berg und Florian Kirstein trainieren wieder mit, brauchen aber sicher noch etwas länger. Allein Marc Böttger benötigt noch bis zur Winterpause, ehe er wieder ins Training einsteigen kann. Jens Fuge

