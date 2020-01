"Er wird sehr gemocht": Wie geht es mit Sportchef Zuber bei Hannover 96 weiter? 

Was Gerhard Zuber zu seiner überraschenden Beförderung vom Gerichtssaal in das von Jan Schlaudraff verlassene Büro sagt, ist noch nicht bekannt. Der 44-Jährige, jetzt wieder als Sportlicher Leiter in Amt und Würden, hält sich öffentlich zur eigenen Personalie zurück. Er gibt zurzeit keine Interviews.

Spannend wäre es ja schon zu hören, ob er mit der Faust in der Tasche für 96 arbeitet – oder vielleicht sogar auf eine Dauerlösung als verantwortlicher Sportchef hofft.

96 kassierte jedenfalls allseits Hohn und Spott für die Personalie. Intern zeigt man sich jedoch sehr zufrieden über die reibungslosen Absprachen zwischen Zuber und Trainer Kenan Ko­cak. „Die beiden sind sich typmäßig ähnlich und können gut miteinander“, meint 96-Profichef Martin Kind und lobt: „Zuber hat die drei Transfers super abgewickelt.“ John Guidetti, Dominik Kaiser und Martin Hansen kamen. Zuber kniet sich auch weiter voll in die Arbeit, spricht mit Beratern und verhandelt mit Spielern.