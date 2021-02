"Wird vermisst": Matthäus macht sich für Thiago-Rückkehr zum FC Bayern stark

Mit dem FC Liverpool will Thiago Alcantara in diesem Jahr das schaffen, was ihm im Vorjahr schon in Diensten des FC Bayern München gelang: Die Champions League gewinnen. Ein Sieg am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Leipzig (21 Uhr/Sky) wäre dafür wichtig. Leicht wird es indes nicht, im Gegensatz zu den Sachsen befindet sich Liverpool in einer Krise. Und auch Thiago hat es zurzeit nicht leicht: Bei seinem neuen Verein hat der 29 Jahre alte Spanier Anlaufschwierigkeiten.

